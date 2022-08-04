Министр молодежи и спорта принял Рафаэля Физиева

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял известного азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева.
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Выразив признательность за теплый прием, Р.Физиев отметил, что горд представлять Азербайджан, и сообщил о своей подготовке к следующим боям.
Отметим, что в прошлом месяце в своем очередном поединке в рамках UFC Рафаэль Физиев одолел техническим нокаутом бразильца Рафаэля Дус Анюса. Эта его шестая подряд победа в промоушене.
5 августа состоится встреча Р.Физиева с представителями СМИ и автограф-сессия для спортивных болельщиков.