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Министр молодежи и спорта принял Рафаэля Физиева

Министр молодежи и спорта принял Рафаэля Физиева Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял известного азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева.
Индивидуальные
4 августа 2022 г. 20:55
Министр молодежи и спорта принял Рафаэля Физиева

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял известного азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева.

Как сообщили Report в министерстве, поздравив 29-летнего спортсмена с его первой победой под флагом Азербайджана, Ф.Гаибов сказал, что этот успех еще больше повысит интерес среди молодежи к смешанным единоборствам.

Выразив признательность за теплый прием, Р.Физиев отметил, что горд представлять Азербайджан, и сообщил о своей подготовке к следующим боям.

Отметим, что в прошлом месяце в своем очередном поединке в рамках UFC Рафаэль Физиев одолел техническим нокаутом бразильца Рафаэля Дус Анюса. Эта его шестая подряд победа в промоушене.

5 августа состоится встреча Р.Физиева с представителями СМИ и автограф-сессия для спортивных болельщиков.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri Rafael Fiziyevi qəbul edib

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