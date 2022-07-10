Рафаэль Физиев выиграл свой первый бой под флагом Азербайджана

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев начал свой очередной бой в рамках Ultimate Fighting Championship (UFC).

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Рафаэль Физиев начал свой очередной бой в рамках Ultimate Fighting Championship (UFC).

Как передает Report, 29-летний спортсмен, представляющий Азербайджан, впервые встретился с бразильцем Рафаэлем Дус Анюсом в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Физиев нокаутировал соперника в последнем, 5-м раунде турнира "UFC Vegas 58". Это была его шестая подряд победа в UFC.

"Теперь мы должны выяснить, кто лучший Рафа в этом виде спорта. Рафаэль Надаль, я могу его победить", - сказал после матча опытный борец.

Отметим, что еще один азербайджанский боец ​​ММА Нариман Аббасов проведет свой первый бой в UFC 6 сентября против бразильца Исмаэля Бонфима.