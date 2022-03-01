О нас
Аудио новости

Министр Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спорткомплексов

Министр Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спорткомплексов Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спортивных комплексов.
Индивидуальные
1 марта 2022 г. 14:02
Министр Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спорткомплексов

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спортивных комплексов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече были обсуждены пути решения проблем, с которыми сталкиваются комплексы, и вопросы совершенствования их деятельности.

Были обсуждены работы, проводимые в целях повышения интереса к спорту в массах благодаря совместной деятельности детско-юношеских спортивных школ олимпийских спортивных комплексов и местных органов исполнительной власти, а также увеличения числа видов спорта. В связи с этим была подчеркнута важность обеспечения бесперебойной и эффективной работы комплексов во все сезоны года.

Отметив необходимость нового подхода в управлении олимпийскими спортивными комплексами, Фарид Гаибов отметил, что обеспечение эффективной работы этих сооружений является одной из основных целей министерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото Fərid Qayıbov Olimpiya İdman Komplekslərinin direktorları ilə görüşüb

Другие новости из категории

Гран-при FIDE: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу
Гран-при FIDE: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу
1 марта 2022 г. 10:27
Шахрияр Мамедъяров продвинулся в рейтинге FIDE
Шахрияр Мамедъяров продвинулся в рейтинге FIDE
1 марта 2022 г. 09:33
Европейская федерация гандбола отстранила клубы России и Беларуси от участия во всех турнирах
Европейская федерация гандбола отстранила клубы России и Беларуси от участия во всех турнирах
28 февраля 2022 г. 23:38
МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям
МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям
28 февраля 2022 г. 19:10
В Азербайджане к тренерам дзюдо применят правила футбола
В Азербайджане к тренерам дзюдо применят правила футбола
28 февраля 2022 г. 11:46
Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024
Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024
28 февраля 2022 г. 09:57
Главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен иностранец
Главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен иностранец
28 февраля 2022 г. 09:42
Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вновь стала первой
ФотоМужская сборная Азербайджана по дзюдо вновь стала первой
28 февраля 2022 г. 03:21
Стал известен победитель турнира Тур чемпионов
Стал известен победитель турнира "Тур чемпионов"
27 февраля 2022 г. 02:24
Российский теннисист стал победителем теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист стал победителем теннисного турнира в Дубае
26 февраля 2022 г. 21:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi