Министр Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спорткомплексов

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спортивных комплексов.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с директорами олимпийских спортивных комплексов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече были обсуждены пути решения проблем, с которыми сталкиваются комплексы, и вопросы совершенствования их деятельности.

Были обсуждены работы, проводимые в целях повышения интереса к спорту в массах благодаря совместной деятельности детско-юношеских спортивных школ олимпийских спортивных комплексов и местных органов исполнительной власти, а также увеличения числа видов спорта. В связи с этим была подчеркнута важность обеспечения бесперебойной и эффективной работы комплексов во все сезоны года.

Отметив необходимость нового подхода в управлении олимпийскими спортивными комплексами, Фарид Гаибов отметил, что обеспечение эффективной работы этих сооружений является одной из основных целей министерства.