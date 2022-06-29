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Министерство молодежи и спорта организовало летний лагерь для детей

Министерство молодежи и спорта организовало летний лагерь для детей При организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья организован летний лагерь для более чем 100 детей из 22 районов, в числе которых дети шехидов и ветеранов, из малообеспеченных и многод
Индивидуальные
29 июня 2022 г. 10:05
Министерство молодежи и спорта организовало летний лагерь для детей

При организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья организован летний лагерь для более чем 100 детей из 22 районов, в числе которых дети шехидов и ветеранов, из малообеспеченных и многодетных семей, победители конкурсов (интеллектуального, творческого, спортивного, познавательного).

Как сообщает Report, для детей были организованы интересные и занимательные игры, интеллектуальные игры, командное строительство, спортивные игры, концертная программа и др. мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər və İdman Nazirliyi şəhid övladları üçün yay düşərgəsi təşkil edib

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