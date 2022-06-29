Министерство молодежи и спорта организовало летний лагерь для детей

При организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья организован летний лагерь для более чем 100 детей из 22 районов, в числе которых дети шехидов и ветеранов, из малообеспеченных и многод

При организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья организован летний лагерь для более чем 100 детей из 22 районов, в числе которых дети шехидов и ветеранов, из малообеспеченных и многодетных семей, победители конкурсов (интеллектуального, творческого, спортивного, познавательного).

Как сообщает Report, для детей были организованы интересные и занимательные игры, интеллектуальные игры, командное строительство, спортивные игры, концертная программа и др. мероприятия.