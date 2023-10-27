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"Мингячевирская регата-2023": обнародована программа последнего дня турнира

"Мингячевирская регата-2023": обнародована программа последнего дня турнира Обнародована программа последнего дня международного турнира по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Мингячевирская регата-2023".
Индивидуальные
27 октября 2023 г. 10:30
Мингячевирская регата-2023: обнародована программа последнего дня турнира

Обнародована программа последнего дня международного турнира по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Мингячевирская регата-2023".

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, сегодня в соревнованиях, проводимых с участием 14 команд из 8 стран, спортсмены будут выступать в 3 возрастных группах.

Свои силы испытают гребцы 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Они примут участие в гонках на байдарках на дистанциях 200 и 500 метров в одиночном и парном разрядах. В академической гребле на 4 человека пройдут показательные выступления на дистанции 1500 метров.

За первые два дня турнира азербайджанские спортсмены завоевали 16 медалей (5 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).

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Версия на азербайджанском языке “Mingəçevir Reqatası-2023”: son günün proqramı müəyyənləşib

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