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Два азербайджанских боксера вышли в финал турнира в Венгрии

Два азербайджанских боксера вышли в финал турнира в Венгрии Два азербайджанских боксера вышли в финал на международном турнире по боксу среди молодежи в Эгере (Венгрия).
Индивидуальные
17 мая 2024 г. 09:53
Два азербайджанских боксера вышли в финал турнира в Венгрии

Два азербайджанских боксера вышли в финал на международном турнире по боксу среди молодежи в Эгере (Венгрия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации бокса Азербайджана, в полуфинале Таги Насибов (60 кг) встретился с венгром Даниэлем Франком.

Насибов вышел в финал, одержав победу со счетом 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:27, 30:26). В решающей встрече он встретится с представителем Узбекистана Абдулазизом Джуракуловым.

Аббасгулу Шадлинский (71 кг) также вышел в финал, одержав победу в полуфинале со счетом 5:0 (29:27, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) над представителем Словакии Ростиславом Аниско. В финале он встретится с представителем Венгрии Арпадом Ямбором.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki boksçusu Macarıstandakı turnirdə finala yüksəlib

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