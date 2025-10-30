Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбы

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедший в сербском городе Нови-Сад, стал историческим достижением для азербайджанской сборной.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

Он поздравил спортсменов с победами.

"Историческое достижение для азербайджанской борьбы на чемпионате мира U-23! Наша команда блестяще выступила на соревнованиях в городе Нови-Сад в Сербии, завоевав 7 медалей - 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых. Этот результат является лучшим показателем Азербайджана в истории чемпионатов мира U-23! Мы гордимся нашими борцами, которые, проявив волю, дисциплину и характер, вновь подняли наш флаг! Сердечно поздравляем наших спортсменов, их тренеров и родителей с этим потрясающим достижением. Будущее еще ярче - нас ждут новые победы", - написал Джаббаров.

Напомним, что чемпионами мира стали Эльмир Алиев (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Кенан Гейбатов (70 кг). Серебро завоевал Хетаг Карсанов (125 кг), бронзовые медали - Руслан Нуруллаев (72 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (86 кг).