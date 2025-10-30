Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбы
- 30 октября, 2025
- 11:45
Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедший в сербском городе Нови-Сад, стал историческим достижением для азербайджанской сборной.
Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
Он поздравил спортсменов с победами.
"Историческое достижение для азербайджанской борьбы на чемпионате мира U-23! Наша команда блестяще выступила на соревнованиях в городе Нови-Сад в Сербии, завоевав 7 медалей - 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых. Этот результат является лучшим показателем Азербайджана в истории чемпионатов мира U-23! Мы гордимся нашими борцами, которые, проявив волю, дисциплину и характер, вновь подняли наш флаг! Сердечно поздравляем наших спортсменов, их тренеров и родителей с этим потрясающим достижением. Будущее еще ярче - нас ждут новые победы", - написал Джаббаров.
Напомним, что чемпионами мира стали Эльмир Алиев (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Кенан Гейбатов (70 кг). Серебро завоевал Хетаг Карсанов (125 кг), бронзовые медали - Руслан Нуруллаев (72 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (86 кг).
Historic success for Azerbaijani wrestling at the U23 World Championships!— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 30, 2025
Our team delivered an exceptional performance in Novi Sad, Serbia — winning 7 medals - 3 gold, 1 silver, and 3 bronze - marking the best result in Azerbaijan’s history at the U23 World Championships!… pic.twitter.com/sGIEAlEda4