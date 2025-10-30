İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Mikayıl Cabbarov: "U-23 dünya çempionatı Azərbaycan güləşi üçün tarixi uğurla yadda qalıb"

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:47
    Mikayıl Cabbarov: U-23 dünya çempionatı Azərbaycan güləşi üçün tarixi uğurla yadda qalıb
    Mikayıl Cabbarov

    Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatı Azərbaycan güləşi üçün tarixi uğurla yadda qalıb.

    "Report" xəbər verir ki. bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib.

    Qurumun rəhbəri idmançıları qazandıqları medallara görə təbrik edib:

    "U-23 dünya çempionatında Azərbaycan güləşi üçün tarixi uğur! Komandamız Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən yarışda parlaq çıxış edərək 7 medal qazandı - 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc. Bu nəticə Azərbaycanın U-23 dünya çempionatları tarixində ən yaxşı göstəricidir! İradə, intizam və xarakter nümayiş etdirərək bayrağımızı bir daha ucaldan güləşçilərimizlə qürur duyuruq! Bu möhtəşəm nailiyyət münasibətilə idmançılarımızı, onların məşqçilərini və valideynlərini ürəkdən təbrik edirik. Gələcək daha da parlaqdır - yeni qələbələr bizi gözləyir".

    Qeyd edək ki, Novi Sadda Elmir Əliyev (55 kq), Ziya Babaşov (63 kq) və Kənan Heybətov (70 kq) dünya çempionu olub. Xetaq Karsanov (125 kq) gümüş medal qazanıb. Ruslan Nurullayev (72 kq), Günay Qurbanova (59 kq) və Ali Tsokayev (86 kq) isə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə yüksəlib.

    Mikayıl Cabbarov güləş tarixi uğur U-23 dünya çempionatı
    Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбы

    Son xəbərlər

    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    11:26

    Bakıda üç nəfərin üzərinə çinar ağacı aşıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti