Микаил Джаббаров: Борцы Азербайджана завоевали 13 медалей на ЧЕ в Тиране
    Микаил Джаббаров: Борцы Азербайджана завоевали 13 медалей на ЧЕ в Тиране

    Сборная Азербайджана завоевала 13 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых) на чемпионате Европы по борьбе, завершившемся в Тиране (Албания).

    Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

    "Наша команда, завоевавшая 13 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых) на чемпионате Европы по борьбе, проходившем в Тиране, вписала очередную яркую страницу в свою историю. Благодаря этому результату наши сборные как по греко-римской, так и по вольной борьбе стали чемпионами Европы (в командном зачете - ред.)", - отметил Джаббаров.

    Президент федерации подчеркнул, что азербайджанские вольники в Тиране добились лучшего результата за последние 17 лет по достоинству завоеванных медалей (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали).

    "По случаю этого знаменательного успеха от всей души поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи. Хочу пожелать, чтобы такие победы азербайджанского спорта на международной арене были постоянными", - говорится в публикации.

