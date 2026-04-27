Микаил Джаббаров: Борцы Азербайджана завоевали 13 медалей на ЧЕ в Тиране

Сборная Азербайджана завоевала 13 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых) на чемпионате Европы по борьбе, завершившемся в Тиране (Албания).

Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

"Наша команда, завоевавшая 13 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых) на чемпионате Европы по борьбе, проходившем в Тиране, вписала очередную яркую страницу в свою историю. Благодаря этому результату наши сборные как по греко-римской, так и по вольной борьбе стали чемпионами Европы (в командном зачете - ред.)", - отметил Джаббаров.

Президент федерации подчеркнул, что азербайджанские вольники в Тиране добились лучшего результата за последние 17 лет по достоинству завоеванных медалей (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали).

"По случаю этого знаменательного успеха от всей души поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи. Хочу пожелать, чтобы такие победы азербайджанского спорта на международной арене были постоянными", - говорится в публикации.