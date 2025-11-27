Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Микаил Джаббаров: Борьба и в последующие годы будет радовать наш народ высокими результатами

    • 27 ноября, 2025
    • 15:24
    Микаил Джаббаров: Борьба и в последующие годы будет радовать наш народ высокими результатами

    Борьба продолжит радовать азербайджанский народ своими высокими результатами и в последующие годы.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети.

    Он отметил, что состоялось Общее собрание ФБА, на котором был заслушан отчет о деятельности организации за последние 4 года, а также состоялись выборы в Исполнительный комитет.

    В публикации подчеркивается, что в рамках собрания с представителями борцовского сообщества страны обсуждалась работа, которую предстоит проделать.

    Mikayıl Cabbarov: "Güləş sahəsi növbəti illərdə də yüksək nəticələrlə xalqımızı qürurlandıracaq"
    Jabbarov: Wrestling to make Azerbaijani nation proud with high results

