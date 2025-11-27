Микаил Джаббаров: Борьба и в последующие годы будет радовать наш народ высокими результатами
Индивидуальные
- 27 ноября, 2025
- 15:24
Борьба продолжит радовать азербайджанский народ своими высокими результатами и в последующие годы.
Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети.
Он отметил, что состоялось Общее собрание ФБА, на котором был заслушан отчет о деятельности организации за последние 4 года, а также состоялись выборы в Исполнительный комитет.
В публикации подчеркивается, что в рамках собрания с представителями борцовского сообщества страны обсуждалась работа, которую предстоит проделать.
Последние новости
16:30
В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских странМедиа
16:29
Европарламент принял резолюцию по УкраинеДругие
16:17
Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в АвстрииВ регионе
16:15
Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетровВ регионе
16:10
Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июняИнфраструктура
16:09
Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮБизнес
16:07
TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслугЗдоровье
16:07
Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информациюМедиа
16:05