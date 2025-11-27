İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Mikayıl Cabbarov: "Güləş sahəsi növbəti illərdə də yüksək nəticələrlə xalqımızı qürurlandıracaq"

    Fərdi
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:07
    Güləş sahəsi növbəti illərdə də yüksək nəticələri ilə Azərbaycan xalqını qürurlandırmağa davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) prezidenti Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O, AGF-nin Ümumi Yığıncağının baş tutduğunu və tədbirdə qurumun son 4 illik fəaliyyətinin hesabatının dinlənilməsindən sonra İcraiyyə Komitəsinin tərkibinə seçkilərin keçirildiyini qeyd edib.

    Paylaşımda yığıncaq çərçivəsində güləş ictimaiyyətinin üzvləri ilə bu sahədə görüləcək işlərin müzakirə edildiyi vurğulanıb.

    güləş Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Güləş Federasiyası

