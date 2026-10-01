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    Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2026
    • 18:31
    Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе

    На финальном этапе Мировой серии в городе Катерини (Греция) сборная Азербайджана по пляжной борьбе добилась исторического успеха.

    Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

    "Национальная сборная Азербайджана впервые в своей истории стала чемпионом мира по пляжной борьбе", - сообщил он и добавил, что Вюсал Алиев (80 кг) и Ашраф Ашыров (90 кг) завоевали золотые, а Рюбаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов (80 кг) и Джамал Фейзиев (+90 кг) - бронзовые медали.

    Министр подчеркнул вклад главного тренера в достижение этого успеха.

    "Поздравляем всех наших борцов, их родителей, личных тренеров и представителей федерации, прежде всего главного тренера Ояна Назариани, признанного лучшим главным тренером мира, а также всех, кто внес вклад в достижение этого успеха, и желаем удачи в предстоящих соревнованиях", - написал Джаббаров.

    Федерация борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров Пляжная борьба
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