Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе
- 01 октября, 2026
- 18:31
Будьте в курсе главных новостей!
На финальном этапе Мировой серии в городе Катерини (Греция) сборная Азербайджана по пляжной борьбе добилась исторического успеха.
Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
"Национальная сборная Азербайджана впервые в своей истории стала чемпионом мира по пляжной борьбе", - сообщил он и добавил, что Вюсал Алиев (80 кг) и Ашраф Ашыров (90 кг) завоевали золотые, а Рюбаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов (80 кг) и Джамал Фейзиев (+90 кг) - бронзовые медали.
Министр подчеркнул вклад главного тренера в достижение этого успеха.
"Поздравляем всех наших борцов, их родителей, личных тренеров и представителей федерации, прежде всего главного тренера Ояна Назариани, признанного лучшим главным тренером мира, а также всех, кто внес вклад в достижение этого успеха, и желаем удачи в предстоящих соревнованиях", - написал Джаббаров.
Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının final mərhələsində #çimərlikgüləşi üzrə milli komandamız tarixi uğura imza atdı.#Azərbaycan milli komandası tarixində ilk dəfə çimərlik güləşində dünya çempionu oldu.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 1, 2026
Vüsal Əliyev (80 kq) və Əşrəf Aşırov (90 kq) qızıl,… pic.twitter.com/2WyUCcpxKj