Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе

На финальном этапе Мировой серии в городе Катерини (Греция) сборная Азербайджана по пляжной борьбе добилась исторического успеха.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

"Национальная сборная Азербайджана впервые в своей истории стала чемпионом мира по пляжной борьбе", - сообщил он и добавил, что Вюсал Алиев (80 кг) и Ашраф Ашыров (90 кг) завоевали золотые, а Рюбаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов (80 кг) и Джамал Фейзиев (+90 кг) - бронзовые медали.

Министр подчеркнул вклад главного тренера в достижение этого успеха.

"Поздравляем всех наших борцов, их родителей, личных тренеров и представителей федерации, прежде всего главного тренера Ояна Назариани, признанного лучшим главным тренером мира, а также всех, кто внес вклад в достижение этого успеха, и желаем удачи в предстоящих соревнованиях", - написал Джаббаров.