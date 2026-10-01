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    Mikayıl Cabbarov dünya çempionu olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:11
    Mikayıl Cabbarov dünya çempionu olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib
    Mikayıl Cabbarov

    Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının final mərhələsində çimərlik güləşi üzrə milli komandamız tarixi uğura imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Azərbaycan milli komandası tarixində ilk dəfə çimərlik güləşində dünya çempionu olub", - o bildirib və əlavə edib ki, Vüsal Əliyev (80 kq) və Əşrəf Aşırov (90 kq) qızıl, Rübail İbrahimli (70 kq), Sahib Dadaşov (80 kq) və Camal Feyziyev (+90 kq) isə bürünc medal qazanıblar.

    O, bu uğurun əldə olunmasında baş məşqçinin pay sahibi olduğunu qabardıb:

    "Bu uğurun əldə olunmasında pay sahibi olan, dünyanın ən yaxşı baş məşqçisi seçilən Oyan Nəzəriani başda olmaqla, bütün güləşçilərimizi, onların valideynlərini, şəxsi məşqçilərini və federasiya nümayəndələrini təbrik edir, gələcək yarışlarda uğurlar arzulayırıq".

    Mikayıl Cabbarov Oyan Nəzəriani Çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyası Azərbaycan Güləş Federasiyası
    Микаил Джаббаров: Азербайджан впервые стал чемпионом мира по пляжной борьбе
    Mikayil Jabbarov: Azerbaijan became world champion in beach wrestling for first time
    MiniBoss
    MiniBoss

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