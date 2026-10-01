Mikayıl Cabbarov dünya çempionu olan Azərbaycan milli komandasını təbrik edib
- 01 oktyabr, 2026
- 18:11
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Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının final mərhələsində çimərlik güləşi üzrə milli komandamız tarixi uğura imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Azərbaycan milli komandası tarixində ilk dəfə çimərlik güləşində dünya çempionu olub", - o bildirib və əlavə edib ki, Vüsal Əliyev (80 kq) və Əşrəf Aşırov (90 kq) qızıl, Rübail İbrahimli (70 kq), Sahib Dadaşov (80 kq) və Camal Feyziyev (+90 kq) isə bürünc medal qazanıblar.
O, bu uğurun əldə olunmasında baş məşqçinin pay sahibi olduğunu qabardıb:
"Bu uğurun əldə olunmasında pay sahibi olan, dünyanın ən yaxşı baş məşqçisi seçilən Oyan Nəzəriani başda olmaqla, bütün güləşçilərimizi, onların valideynlərini, şəxsi məşqçilərini və federasiya nümayəndələrini təbrik edir, gələcək yarışlarda uğurlar arzulayırıq".
Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının final mərhələsində #çimərlikgüləşi üzrə milli komandamız tarixi uğura imza atdı.#Azərbaycan milli komandası tarixində ilk dəfə çimərlik güləşində dünya çempionu oldu.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 1, 2026
Vüsal Əliyev (80 kq) və Əşrəf Aşırov (90 kq) qızıl,… pic.twitter.com/2WyUCcpxKj