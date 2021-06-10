Мария Стадник завоевала золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник выcтупила в финале турнира Poland Open в Варшаве (Польша)

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник выcтупила в финале турнира Poland Open в Варшаве (Польша).

Как сообщает Report, наша штангистка в весовой категории до 50 кг встречалась с украинкой Оксаной Ливач.

Победив свою соперницу со счетом 9:4, Стадник поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

14:52

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник начала борьбу на турнире Poland Open в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 50 кг, вышла в финал, последовательно обыграв Эмилию Алину Вук (Румыния), Эрин Голстон (США) и Марию Тиумерекову (Россия).

На вечерней сессии она будет бороться за золотую медаль. Стадник встретится с представительницей Украины Оксаной Ливач.

Ранее бронзовые медали завоевали вольники Гаджи Алиев (70 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг).