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Мария Стадник вышла в финал

Мария Стадник вышла в финал Азербайджанская спортсменка Мария Стадник начала борьбу на турнире Poland Open в столице Польши Варшаве.
Индивидуальные
10 июня 2021 г. 14:52
Мария Стадник вышла в финал

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник начала борьбу на турнире Poland Open в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 50 кг, вышла в финал, последовательно обыграв Эмилию Алину Вук (Румыния), Эрин Голстон (США) и Марию Тиумерекову (Россия).

На вечерней сессии она будет бороться за золотую медаль. Стадник встретится с представительницей Украины Оксаной Ливач.

Ранее бронзовые медали завоевали вольники Гаджи Алиев (70 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг).

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Версия на азербайджанском языке Mariya Stadnik finala yüksəldi

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