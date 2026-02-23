Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе
Мария Стадник назначена на должность старшего тренера юниорских сборных Азербайджана по борьбе (U-15 и U-17).)
Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.
Cоставы национальных команд в женской борьбе сформированы заново. В тренерский штаб также вошли Ровшан Умудов и Солмаз Адилова.
Отметим, что Тогрул Аскеров, как и прежде, будет работать со взрослой и молодежной (U-23) сборными, а также исполнять обязанности главного тренера сборной U-20. Наряду со старшим тренером Агагусейном Мустафаевым, в тренерский штаб этой команды также войдет Хасрет Мамедъяров.
