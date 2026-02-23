Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    • 23 февраля, 2026
    • 17:38
    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Мария Стадник назначена на должность старшего тренера юниорских сборных Азербайджана по борьбе (U-15 и U-17).)

    Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

    Cоставы национальных команд в женской борьбе сформированы заново. В тренерский штаб также вошли Ровшан Умудов и Солмаз Адилова.

    Отметим, что Тогрул Аскеров, как и прежде, будет работать со взрослой и молодежной (U-23) сборными, а также исполнять обязанности главного тренера сборной U-20. Наряду со старшим тренером Агагусейном Мустафаевым, в тренерский штаб этой команды также войдет Хасрет Мамедъяров.

    Мария Стадник сборная по борьбе старший тренер
    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub
    Maria Stadnik appointed senior coach of Azerbaijan's junior wrestling teams

    Последние новости

    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2032 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    17:40

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    17:38

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:29

    Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    17:22

    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    Лента новостей