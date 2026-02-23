İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

    Fərdi
    • 23 fevral, 2026
    • 17:06
    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi təyin olunub

    Mariya Stadnik U-15 və U-17 yaş qruplarında güləş üzrə Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qadın güləşində milli komandaların tərkibi yenidən formalaşıb. Məşqçilər heyətində Rövşən Umudov və Solmaz Adilova da yer alıb.

    Qeyd edək ki, Toğrul Əsgərov əvvəlki kimi böyüklər və U-23 milli komandasında, o cümlədən U-20 yaş qrupu üzrə baş məşqçi əvəzi funksiyasını yerinə yetirəcək. Böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevlə yanaşı, məşqçi Həsrət Məmmədyarov da bu komandanın məşqçilər heyətində yer alacaq.

    Mariya Stadnik Güləş üzrə Azərbaycan millisi böyük məşqçi Azərbaycan Güləş Federasiyası
    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе
    Maria Stadnik appointed senior coach of Azerbaijan's junior wrestling teams

