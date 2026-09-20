Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
Индивидуальные
- 20 сентября, 2026
- 21:44
Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
В первый день соревнований члены азербайджанской сборной в возрастной категории M1 завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.
Мамедали Мехтиев, выступавший в весовой категории 100 кг, одержал победу над всеми своими соперниками и стал чемпионом мира.
Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг) и Джошгун Абдуллаев (-90 кг) удостоились бронзовых медалей.
Отметим, что Азербайджан представлен на чемпионате мира 30 дзюдоистами.
Последние новости
22:59
Зеленский и Трамп встретятся в Нью-ЙоркеДругие страны
22:39
В Гёйгеле жителя Гянджи задержали по подозрению в убийстве женыПроисшествия
22:29
"Единая Россия" набирает свыше 57% на выборах в Госдуму РФВ регионе
22:11
В Амазонии нашли "устойчивых" к деменции людейЭто интересно
21:56
Фото
На международном фестивале в Белграде представили блюда азербайджанской кухниKультурная политика
21:44
Фото
Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветерановИндивидуальные
21:31
Фото
В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострищаKультурная политика
21:13
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тураФутбол
20:55
Фото