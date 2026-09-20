Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов

Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

В первый день соревнований члены азербайджанской сборной в возрастной категории M1 завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Мамедали Мехтиев, выступавший в весовой категории 100 кг, одержал победу над всеми своими соперниками и стал чемпионом мира.

Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг) и Джошгун Абдуллаев (-90 кг) удостоились бронзовых медалей.

Отметим, что Азербайджан представлен на чемпионате мира 30 дзюдоистами.