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    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2026
    • 21:44
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов

    Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

    Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    В первый день соревнований члены азербайджанской сборной в возрастной категории M1 завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

    Мамедали Мехтиев, выступавший в весовой категории 100 кг, одержал победу над всеми своими соперниками и стал чемпионом мира.

    Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг) и Джошгун Абдуллаев (-90 кг) удостоились бронзовых медалей.

    Отметим, что Азербайджан представлен на чемпионате мира 30 дзюдоистами.

    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов
    Чемпионат мира по дзюдо Сборная Азербайджана по дзюдо Золотая медаль
    Фото
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

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