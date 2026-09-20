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    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Fərdi
    • 20 sentyabr, 2026
    • 21:33
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı start götürüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarışın ilk günündə Azərbaycan komandası M1 yaş kateqoriyasında 1 qızıl və 3 bürünc medal qazanıb.

    100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Məmmədəli Mehdiyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək dünya çempionu olub.

    Əbülfət İsmayılov (-60 kq), Mahir Abbasov (-81 kq) və Coşqun Abdullayev (-90 kq) isə bürünc medala yiyələniblər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan dünya çempionatında 30 cüdoçu ilə təmsil olunur.

    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub
    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Məmmədəli Mehdiyev Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Cüdo üzrə dünya çempionatı
    Foto
    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов

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