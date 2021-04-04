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Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC

Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля.
Индивидуальные
4 апреля 2021 г. 04:51
Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Instagram.

"Бой назначен. 10 июля (11 июля по бакинскому времени – ред.) вы увидите, кто такой Макгрегор", - написал боец.

Напомним, что впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

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