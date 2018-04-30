Легионер "Габалы": Я давно ждал того момента, чтобы посмотреть "Формулу 1"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Баку очень веселый и современный город. Думаю, об этом мало кто знает. Но здесь мне очень нравится".

Как сообщает Report, об этом футболист "Габалы" Дион Малоне заявил в интервью голландской прессе.

Проживающий вместе с родителями в отеле Hilton 29-летний полузащитник также сообщил, что наблюдал за Гран-при Азербайджана "Формула 1":

"Я остаюсь здесь вместе с родителями. Скучаю по своей семье и друзьям. Хотя каждый месяц моя жена приезжает сюда. Я уже подружился с директором отеля. Мы регулярно смотрим здесь футбол. Я посмотрел "Формулу 1" 29 апреля, давно ждал этого момента. Были сомнения, получится ли сходить на "Формулу 1" в связи с игрой команды. Но этот день выпал на мой выходной, я посмотрел гонку, и она в самом деле получилась интересной".

Малоне родился в Суринаме, однако жил в Голландии. Футболист болел за пилота команды Red Bull голландца Макса Ферстаппена. Однако во время гонки Ферстаппен столкнулся с товарищем по команде и прошлогодним победителем Гран-при Азербайджана Даниэлем Риккардо. В результате, обоим пилотам не удалось завершить заезд. Тем не менее, опытный футболист отметил, что получил большое удовольствие от просмотра гонки.

Отметим, что летом прошлого года Дион Малоне перешел в "Габалу" из голландского клуба "Ден Хавг".