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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение прошлого месяца успешно представляли Азербайджан на чемпионатах мира и иных престижных международных соревнованиях.
Индивидуальные
4 мая 2024 г. 16:19
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение прошлого месяца успешно представляли Азербайджан на чемпионатах мира и иных престижных международных соревнованиях.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, встреча была организована в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

На встрече был продемонстрирован видеоролик об успехах азербайджанских спортсменов.

Министр Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным результатами на международной арене и пожелал им новых побед.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb

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