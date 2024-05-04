Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение прошлого месяца успешно представляли Азербайджан на чемпионатах мира и иных престижных международных соревнованиях.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение прошлого месяца успешно представляли Азербайджан на чемпионатах мира и иных престижных международных соревнованиях.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, встреча была организована в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

На встрече был продемонстрирован видеоролик об успехах азербайджанских спортсменов.

Министр Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным результатами на международной арене и пожелал им новых побед.