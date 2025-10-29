Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результат

Я очень хорошо подготовился к соревнованиям.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Кянан Хейбатов (70 кг), завоевавший золото на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет в сербском Нови-Саде.

Спортсмен подчеркнул, что его усилия не пропали зря: "Слава Богу, моя работа не пропала даром. Я завершил чемпионат мира U23 с золотой медалью".

Он также выразил уверенность в будущих успехах: "Надеюсь, в следующем году я смогу лучше подготовиться и показать хорошие результаты на чемпионатах Европы и мира".

К. Хейбатов рассказал о финальном поединке: "Это была моя вторая встреча с иранским спортсменом. Ранее мы встречались на соревнованиях в Хорватии. На этом турнире, хотя я отставал по счету, мне удалось победить со счетом 9:4".

Отметим, что для Кянана Хейбатова это первая золотая медаль на чемпионате мира U23.