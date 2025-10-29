Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результат
- 29 октября, 2025
- 03:44
Я очень хорошо подготовился к соревнованиям.
Как передает Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Кянан Хейбатов (70 кг), завоевавший золото на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет в сербском Нови-Саде.
Спортсмен подчеркнул, что его усилия не пропали зря: "Слава Богу, моя работа не пропала даром. Я завершил чемпионат мира U23 с золотой медалью".
Он также выразил уверенность в будущих успехах: "Надеюсь, в следующем году я смогу лучше подготовиться и показать хорошие результаты на чемпионатах Европы и мира".
К. Хейбатов рассказал о финальном поединке: "Это была моя вторая встреча с иранским спортсменом. Ранее мы встречались на соревнованиях в Хорватии. На этом турнире, хотя я отставал по счету, мне удалось победить со счетом 9:4".
Отметим, что для Кянана Хейбатова это первая золотая медаль на чемпионате мира U23.