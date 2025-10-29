İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın dünya çempionu: Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdım

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 02:58
    Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdım.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Kənan Heybətov (70 kq) deyib.

    İdmançı vurğulayb ki, zəhməti hədər getməyib: "Şükür ki, əziyyətim yerdə qalmadı. U23 dünya çempionatını qızıl medalla başa vurdum".

    O, gələn il daha böyük uğura imza atacağına inanır: "İnşallah gələn il daha yaxşı hazırlaşıb, böyüklər arasında keçiriləcək Avropa və dünya çempionatında yaxşı nəticəni təkrarlayacağam".

    K.Heybətov final qarşılaşması barədə də danışıb: "İran idmançısı ilə ikinci dəfə idi qarşılaşırdım. Onunla daha əvvəl Xorvatiyada keçrilən yarışda qarşılaşmışdım. Bu yarışda da hesabda geridə olsam da, 9:4 hesabı ilə qalib gəldim".

    Qeyd edək ki, Kənan Heybətov ilk dəfə U-23 dünya çempionu olub.

    Azərbaycanın dünya çempionu: Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdım

