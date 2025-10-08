Команда Азербайджана по гимнастике завоевала бронзу на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 08 октября, 2025
- 14:23
Команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла третье место в упражнениях с обручем на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях Нур Садыгова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручем.
Азада Атакишиева удостоилась серебряной медали в упражнениях с мячом. Она также заняла второе место в многоборье.
