Команда Азербайджана по гимнастике завоевала бронзу на III Играх СНГ

Команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла третье место в упражнениях с обручем на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях Нур Садыгова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручем.

Азада Атакишиева удостоилась серебряной медали в упражнениях с мячом. Она также заняла второе место в многоборье.