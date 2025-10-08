Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Команда Азербайджана по гимнастике завоевала бронзу на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 08 октября, 2025
    • 14:23
    Команда Азербайджана по гимнастике завоевала бронзу на III Играх СНГ

    Команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла третье место в упражнениях с обручем на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в индивидуальных соревнованиях Нур Садыгова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручем.

    Азада Атакишиева удостоилась серебряной медали в упражнениях с мячом. Она также заняла второе место в многоборье.

    III Игры СНГ бронзовая медаль Художественная гимнастика
    Фото
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb
    Фото
    Azerbaijani gymnastics team wins bronze at 3rd CIS Games

    Последние новости

    14:34

    Мерей Мукажан: 12-й саммит Совета глав государств ОТГ - значимое событие

    Бизнес
    14:30

    Министр нефти Ирана: Страна нарастила добычу и экспорт нефти, несмотря на санкции

    В регионе
    14:23
    Фото

    Команда Азербайджана по гимнастике завоевала бронзу на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    14:11
    Фото

    В Университете ADA презентовали новое мобильное приложение для изучения языка жестов

    Социальная защита
    14:02

    Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

    Внешняя политика
    13:57

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Наука и образование
    13:55
    Фото

    Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из США

    ИКТ
    13:48

    Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти

    Милли Меджлис
    13:33

    Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

    Другие страны
    Лента новостей