    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:55
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası III MDB Oyunlarında halqalarla üçüncü olub.

    "Report" un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə fərdi yarışlarda isə Nur Sadıqova halqalarda bürünc medal qazanıb.

    Azadə Atakişiyeva isə toplarla gümüş medala sahib olub.

    Qeyd edək ki, A.Atakişiyeva çoxnövçülükdə ikinci yeri tutmuşdu.

