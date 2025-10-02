Казахстанская пловчиха: Азербайджанцы очень дружелюбны к иностранным спортсменам

Казахстанская спортсменка Таисия Короткова, завоевавшая серебро в комплексном плавании на дистанции 400 метров на III Играх СНГ, поделилась впечатлениями от соревнований и визита в Азербайджан.

В комментарии западному бюро Report она отметила, что довольна результатом, но намерена в будущем побороться за золото. "На этот раз мне не удалось стать первой, но я обязательно добьюсь этой цели в следующий раз. Я люблю учиться и работать над собой. Всего я завоевала девять медалей и очень этому рада", - сказала она.

По словам спортсменки, подготовка к Играм заняла три месяца: "В Баку я познакомилась с азербайджанскими пловцами и переняла у них новые навыки. Азербайджанский народ очень дружелюбен к иностранным спортсменам", - подчеркнула Короткова.

Соревнования по плаванию в рамках III Игр СНГ, стартовавшие 28 сентября, завершились сегодня.