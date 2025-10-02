Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Казахстанская пловчиха: Азербайджанцы очень дружелюбны к иностранным спортсменам

    Индивидуальные
    • 02 октября, 2025
    • 16:27
    Казахстанская пловчиха: Азербайджанцы очень дружелюбны к иностранным спортсменам

    Казахстанская спортсменка Таисия Короткова, завоевавшая серебро в комплексном плавании на дистанции 400 метров на III Играх СНГ, поделилась впечатлениями от соревнований и визита в Азербайджан.

    В комментарии западному бюро Report она отметила, что довольна результатом, но намерена в будущем побороться за золото. "На этот раз мне не удалось стать первой, но я обязательно добьюсь этой цели в следующий раз. Я люблю учиться и работать над собой. Всего я завоевала девять медалей и очень этому рада", - сказала она.

    По словам спортсменки, подготовка к Играм заняла три месяца: "В Баку я познакомилась с азербайджанскими пловцами и переняла у них новые навыки. Азербайджанский народ очень дружелюбен к иностранным спортсменам", - подчеркнула Короткова.

    Соревнования по плаванию в рамках III Игр СНГ, стартовавшие 28 сентября, завершились сегодня.

    III Игры СНГ Таисия Короткова
    Qazaxıstan üzgüçüsü: "Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır"
    Kazakh swimmer: Azerbaijanis are very friendly to foreign athletes

    Последние новости

    17:16

    Оппоционная партия Франции до конца недели выдвинет вотум недоверия Лекорню

    Другие страны
    17:12

    Объявлены цены на билеты финала ЧМ-2026

    Футбол
    17:10

    Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

    Другие страны
    17:02

    Сахиба Гафарова: Азербайджан построил мосты между Глобальным Югом и Севером на COP29

    Внешняя политика
    17:00

    АБР окажет поддержку для привлечения большего объема частного капитала в Азербайджан

    Финансы
    16:57

    III Игры СНГ: Определился победитель первого дня соревнований по фехтованию

    Индивидуальные
    16:57

    В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    16:52

    В Тегеранском университете прогремел взрыв, трое пострадали

    В регионе
    16:50

    МИД Азербайджана поздравил Гвинею

    Внешняя политика
    Лента новостей