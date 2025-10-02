Qazaxıstan üzgüçüsü: "Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır"
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 15:59
Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Qazaxıstan üzgüçüsü Taisiya Korotkova deyib.
O, lll MDB Oyunlarında 400 metr məsafəyə qarışıq üzmə yarışında gümüş medal qazanmasını şərh edib:
"Yarış gərgin mübarizə şəraitində keçirdi. Bu dəfə qızıl medal qazana bilmədim. Amma gələn dəfə buna nail olacağam. Hər zaman öyrənməyi sevirəm. 9 medal qazandım və buna görə şadam. III MDB Oyunlarına 3 ay əvvəldən hazırlaşırdım. Burada azərbaycanlı idmançılarla tanış oldum, onlardan müəyyən şeylər öyrəndim. Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır".
Qeyd edək ki, sentyabrın 28-də start götürən üzgüçülük yarışlarına bu gün yekun vurulub.
Son xəbərlər
16:05
Tehran Universitetində partlayış olub, üç tələbə xəsarət alıbRegion
16:05
Sahibə Qafarova: Azərbaycan COP29-da inkişaf etməkdə olan ölkələrin səsinin eşidilməsini təmin etdiXarici siyasət
16:02
İstanbulda 5 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
16:01
Azərbaycan kapital bazarında xidmət haqları: inkişafın görünməz baryeri – ARAŞDIRMABiznes
15:59
Qazaxıstan üzgüçüsü: "Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır"Fərdi
15:56
Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sülhün qurulması haqqında bəyanat layihəsini qəbul edib - YENİLƏNİBRegion
15:53
Foto
Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:49
Yevlax Yun Zavodunun əmlakı özgəninkiləşdiriləcəkBiznes
15:48