    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:59
    Qazaxıstan üzgüçüsü: Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır
    Taisiya Korotkova

    Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Qazaxıstan üzgüçüsü Taisiya Korotkova deyib.

    O, lll MDB Oyunlarında 400 metr məsafəyə qarışıq üzmə yarışında gümüş medal qazanmasını şərh edib:

    "Yarış gərgin mübarizə şəraitində keçirdi. Bu dəfə qızıl medal qazana bilmədim. Amma gələn dəfə buna nail olacağam. Hər zaman öyrənməyi sevirəm. 9 medal qazandım və buna görə şadam. III MDB Oyunlarına 3 ay əvvəldən hazırlaşırdım. Burada azərbaycanlı idmançılarla tanış oldum, onlardan müəyyən şeylər öyrəndim. Azərbaycan xalqı əcnəbi idmançılara qarşı çox mehribandır".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 28-də start götürən üzgüçülük yarışlarına bu gün yekun vurulub.

