Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Капралос: Первые Евроигры стали историческим моментом для олимпийского движения Европы

    Индивидуальные
    • 28 октября, 2025
    • 11:54
    Капралос: Первые Евроигры стали историческим моментом для олимпийского движения Европы

    Первые Европейские игры в Баку в 2015 году стали историческим моментом для европейского олимпийского движения.

    Как передает Report, об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос в своем обращении к участникам презентации конкурса "Искусственный интеллект и инновации в спорте".

    По его словам, проведение Игр стало смелым и амбициозным проектом, реализованным благодаря президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и народу Азербайджана.

    "Я до сих пор отчетливо помню энергию, гордость и страсть, которые охватили каждую арену и улицу. Более 5 тысяч спортсменов со всей Европы собрались не только ради соревнований, но и для того, чтобы завести дружбу и создать воспоминания на всю жизнь. Это был поворотный момент, показавший миру, на что способна Европа, когда действует в единстве и с общей целью", - подчеркнул Капралос.

    Отметим, конкурс "Искусственный интеллект и инновации в спорте" посвящен 10-летию Первых Европейских игр Баку-2015.

    Европейские игры Олимпийские игры Баку
    Spiros Kapralos: "Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi"
    EOC president hails Baku 2015 as milestone for European sport

    Последние новости

    12:27

    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    12:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли

    Внутренняя политика
    12:22
    Фото

    На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    Внутренняя политика
    12:14

    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    В регионе
    12:13

    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Другие страны
    12:11

    Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастроф

    Финансы
    12:09

    Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларов

    В регионе
    12:03
    Фото

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:58
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    Внутренняя политика
    Лента новостей