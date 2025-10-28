Капралос: Первые Евроигры стали историческим моментом для олимпийского движения Европы

Первые Европейские игры в Баку в 2015 году стали историческим моментом для европейского олимпийского движения.

Как передает Report, об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос в своем обращении к участникам презентации конкурса "Искусственный интеллект и инновации в спорте".

По его словам, проведение Игр стало смелым и амбициозным проектом, реализованным благодаря президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и народу Азербайджана.

"Я до сих пор отчетливо помню энергию, гордость и страсть, которые охватили каждую арену и улицу. Более 5 тысяч спортсменов со всей Европы собрались не только ради соревнований, но и для того, чтобы завести дружбу и создать воспоминания на всю жизнь. Это был поворотный момент, показавший миру, на что способна Европа, когда действует в единстве и с общей целью", - подчеркнул Капралос.

Отметим, конкурс "Искусственный интеллект и инновации в спорте" посвящен 10-летию Первых Европейских игр Баку-2015.