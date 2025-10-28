Spiros Kapralos: "Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi"
Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi.
"Bakı-2015 - Süni İntellekt və İdmanda İnnovasiya" müsabiqəsinin təqdimat mərasiminə onlayn formada qoşulan Avropa Olimpiya Komitələrinin (AOK) prezidenti Spiros Kapralos deyib.
"İlk Avropa Oyunları - cəsarətli və iddialı bir layihə Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın və Azərbaycan xalqının misilsiz səyləri sayəsində gerçəkləşdi. Hələ də hər bir arenanı, küçəni, bayramı bürüyən enerjini, qüruru və ehtirası aydın şəkildə xatırlayıram. Avropanın dörd bir yanından 5 mindən çox idmançı bir araya gələrək təkcə yarışmaq üçün deyil, həm də ömürlük dostluqlar və xatirələr qurmaq üçün birləşmişdi. Bu, Avropanın birliyinin və vizyonunun nəyə qadir olduğunu dünyaya göstərən dönüş nöqtəsi idi", - AOK rəsmisi vurğulayıb.