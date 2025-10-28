İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Spiros Kapralos: "Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi"

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:12
    Spiros Kapralos: Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi

    Bakı-2015 Avropa Olimpiya Hərəkatı üçün tarixi bir an idi.

    "Report"un məlumatına görə, bunu

    "Bakı-2015 - Süni İntellekt və İdmanda İnnovasiya" müsabiqəsinin təqdimat mərasiminə onlayn formada qoşulan Avropa Olimpiya Komitələrinin (AOK) prezidenti Spiros Kapralos deyib.

    "İlk Avropa Oyunları - cəsarətli və iddialı bir layihə Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın və Azərbaycan xalqının misilsiz səyləri sayəsində gerçəkləşdi. Hələ də hər bir arenanı, küçəni, bayramı bürüyən enerjini, qüruru və ehtirası aydın şəkildə xatırlayıram. Avropanın dörd bir yanından 5 mindən çox idmançı bir araya gələrək təkcə yarışmaq üçün deyil, həm də ömürlük dostluqlar və xatirələr qurmaq üçün birləşmişdi. Bu, Avropanın birliyinin və vizyonunun nəyə qadir olduğunu dünyaya göstərən dönüş nöqtəsi idi", - AOK rəsmisi vurğulayıb.

    Spiros Kapralos Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti "Bakı-2015 - Süni İntellekt və İdmanda İnnovasiya"
    Капралос: Первые Евроигры стали историческим моментом для олимпийского движения Европы
    EOC president hails Baku 2015 as milestone for European sport

    Son xəbərlər

    12:25

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Digər
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Digər
    12:23

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    12:22

    ASA: Türk dövlətlərinin ortaq Insurtech platformasının yaradılması regionun rəqabət gücünü artıracaq

    Maliyyə
    12:22
    Foto

    İlham Əliyev İmişlidə "Promalt" MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışını edib

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    12:20

    Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab verib

    Xarici siyasət
    12:20
    Foto

    Hərbi xidmətlə bağlı Mərkəzi Çağırış Komissiyasının iclası keçirilib

    Hadisə
    12:19

    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 0,1 milyon manat xalis mənfəət əldə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti