Изменен состав участников супертурнира, посвященного памяти Вугара Гашимова

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Состав участников супертурнира "ShamkirChess 2018", посвященного памяти Вугара Гашимова, претерпел изменение.

Как сообщили Report в пресс-службе "ShamkirChess 2018", экс-чемпион мира Владимир Крамник направил письмо в адрес Оргкомитета соревнования.

В нем он выразил сожаление, что не сможет приехать в Шамкир, отметив, что после изнурительного турнира претендентов в Берлине нуждается в передышке. В.Крамник пожелал удачи всем участникам Мемориала В.Гашимова, подчеркнул, что он непременно сыграет в нем в последующие годы.

Вместе с тем, В.Крамник обратился в Оргкомитет "ShamkirChess 2018" с просьбой подыскать ему замену. В итоге, было принято решение о том, что в Шамкире сыграет польский гроссмейстер Радослав Войташек (2744).

Напомним, что в супертурнире примут участие действующий обладатель мировой короны, двукратный победитель "Shamkir Сhess" Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), участник последнего турнира претендентов Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), обладатель Кубка мира, участник матча за мировую корону Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер рейтинга ФИДЕ), лидер голландских шахмат Аниш Гири (2777, 10-й номер рейтинга), чемпион мира по версии ФИДЕ Веселин Топалов (Болгария, 2749), чех Давид Навара (2745).

Азербайджан на мемориале В.Гашимова будет представлен двукратным победителем "Shamkir Chess", трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).

Торжественное открытие Мемориала В.Гашимова состоится 18 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля.

Отметим, что победителем "Shamkir Chess" в 2014-м и 2015-м годах становился чемпион мира Магнус Карслен, а на двух последних турнирах первое место завоевывал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.