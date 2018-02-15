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    Из-за сильного ветра на ОИ-2018 пострадало 16 человек

    Некоторые соревнования были перенесены на другие даты

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек пострадало в результате сильного ветра на Олимпиаде в Пхёнчхане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

    "Вчера мы посмотрели на общий итог. Несколько человек пострадало, 16 человек обратились за врачебной помощью: 13 наших сотрудников и трое зрителей. Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам", - сказал Сон Пэк Ю.

    Из-за ветра на Играх, в частности, в четверг не работал Олимпийский парк. Некоторые соревнования были перенесены на другие даты.

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