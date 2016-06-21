Исмаил Исмаилов: В Азербайджане 24 спортсмена несправедливо столкнулись с проблемой допинга

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня во всем мире существует проблема допинга. Можно сказать, что Всемирное антидопинговое агентство проявляет несправедливость ко многим спортсменам".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов в ходе выступления на заседании комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса.

По его словам, существует ряд лекарственных препаратов, которые действительно могут создать серьезные проблемы для спортсменов.

И.Исмаилов напомнил, что министерство молодежи и спорта ведет борьбу с допингом. Он отметил, что в 2011 году на допинге по тяжелой атлетике попались 27 стран, в 2012 году - 25 стран, а в 2013 году - 26 стран.

Замминистра добавил, что сегодня в Азербайджане 24 спортсмена несправедливо столкнулись с проблемой допинга: "Почему должен пропасть их многолетний труд? Зачем совершают несправедливость в их отношении? Как можно сравнивать озонотерапию с приемом допинга? Проверяют кровь и при высоких показателях гемоглобина заявляют, что спортсмен принимал допинг. Эти проблемы возникают из-за того, что допинговые вопросы отвечают личным интересам. Прозрачной борьбы против допинга нет".