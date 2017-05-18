Исламиада: Азербайджан обеспечил первую медаль в соревнованиях по настольному теннису

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" спортсменки по настольному теннису прошли в полуфинал.

Как сообщает Report, в 1/4 финала Миао Ванг превзошла иранку Марьям Самат - 4:0.

А Жинг Нинг с тем же счетом обыграла палестинку Диану Асси.

В полуфинале Ванг встретится с турчанкой Мелек Ху, а Нинг – с иранкой Недой Шамсувари.

Встречи пройдут 19 мая.

Вне зависимости от результата, как минимум одна из азербайджанских спортсменок по настольному теннису обеспечила медаль.

Отметим, что в мужской борьбе в ¼ финала выйдет также представляющий Азербайджан Хинханг Ю.

Его соперником будет иранец Нима Деронколайи Аламиян.