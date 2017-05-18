Исламиада: Азербайджан обеспечил первую медаль в соревнованиях по настольному теннису

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Представляющие Азербайджан на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" спортсменки по настольному теннису прошли в полуфинал.
Как сообщает Report, в 1/4 финала Миао Ванг превзошла иранку Марьям Самат - 4:0.
А Жинг Нинг с тем же счетом обыграла палестинку Диану Асси.
В полуфинале Ванг встретится с турчанкой Мелек Ху, а Нинг – с иранкой Недой Шамсувари.
Встречи пройдут 19 мая.
Вне зависимости от результата, как минимум одна из азербайджанских спортсменок по настольному теннису обеспечила медаль.
Отметим, что в мужской борьбе в ¼ финала выйдет также представляющий Азербайджан Хинханг Ю.
Его соперником будет иранец Нима Деронколайи Аламиян.
Sport DepartmentАвтор новости
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