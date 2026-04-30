Ильхам Алиев: Рад, что среди медалистов чемпионата Европы по борьбе есть девушки

Президент Ильхам Алиев заявил, что рад тому, что среди медалистов чемпионата Европы по борьбе есть девушки.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.

Глава государства отметил, что это говорит о том, что молодое поколение среди девушек также проявляет большой интерес к борьбе:

"А что касается девушек, я рад, что они тоже находятся среди медалисток. Это тоже говорит о том, что молодое поколение среди девушек также проявляет большой интерес к борьбе. Я уверен, что и в будущем у девушек тоже будут золотые медали. Я в этом не сомневаюсь. И могло бы быть и больше медалей среди девушек, ну, кому-то не повезло, где-то, может быть, были какие-то ошибки, но это важно, потому что все направления – и вольная борьба, и греко-римская, и женская – все направления в Азербайджане развиваются. И рад, что в национальной команде такая хорошая атмосфера, хороший дух, все радуются друг за друга, победам, как одна семья – это очень ценно".