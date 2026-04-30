    İlham Əliyev: Güləş çempionatında medalçılar arasında qızların olmasına çox şadam

    İlham Əliyev: Güləş çempionatında medalçılar arasında qızların olmasına çox şadam

    Prezident İlham Əliyev güləş üzrə Avropa çempionatında medalçılar arasında qızların olmasına sevindiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında çempion olan güləşçilər və onların məşqçiləri ilə görüşündə bunun qızlar arasında da gənc nəslin güləşə böyük maraq göstərdiyindən xəbər verdiyini deyib:

    "Qızlara gəldikdə onların da medalçılar arasında olmalarına çox şadam. Bu, qızlar arasında da gənc nəslin güləşə böyük maraq göstərdiyindən xəbər verir. Əminəm ki, gələcəkdə də qızlar qızıl medal qazanacaqlar, mən buna şübhə etmirəm. Qızlar arasında medalçılar daha çox ola bilərdi, amma kiminsə bəxti gətirmədi. Ola bilər ki, hər hansı səhvlər də oldu, lakin bu mühümdür, çünki həm sərbəst, həm yunan-Roma, həm də qadın güləşi üzrə bütün istiqamətlər Azərbaycanda uğurla inkişaf edir.

    Milli komandada belə yaxşı ab-havanın, ruh yüksəkliyinin olmasına çox şadam, hamı vahid ailə kimi bir-birinin uğuruna, qələbəsinə sevinir və bu, çox qiymətlidir".

    İlham Əliyev Güləş üzrə Avropa çempionatı
    Ильхам Алиев: Рад, что среди медалистов чемпионата Европы по борьбе есть девушки
    Ilham Aliyev: Pleased to see women's team among medalists of European Wrestling Championships

