Ильхам Алиев: Не все в Европе рады участию Азербайджана в европейских чемпионатах
- 30 апреля, 2026
- 12:52
На европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.
"Наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны", - сказал глава государства.
