Ильхам Алиев: Не все в Европе рады участию Азербайджана в европейских чемпионатах

На европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами.

"Наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны", - сказал глава государства.