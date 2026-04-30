İlham Əliyev: Avropada heç də hamı Azərbaycanın qitə çempionatlarında iştirak etməsinə sevinmir
Fərdi
- 30 aprel, 2026
- 12:47
Bir qayda olaraq Avropa yarışlarında Azərbaycan idmançılarına qarşı ədalətsizlik dünya çempionatlarına nisbətən daha çox olur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatında komanda hesabında çempion olan güləşçilər və onların məşqçiləri ilə görüşündə deyib.
"Yəqin ki, Avropada heç də hamı Azərbaycanın Avropa çempionatlarında iştirak etməsinə və təkcə iştirakına deyil, həm də bütün Avropa ölkələrinə qalib gəlməsinə sevinmir", - o deyib.
