IJF: Сборная Азербайджана побила все рекорды на Гран-при в Мексике
Индивидуальные
- 20 октября, 2025
- 09:48
Азербайджанские дзюдоисты побили все рекорды на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).
Как сообщает Report, информацию распространила Международная федерация дзюдо (IJF).
"Азербайджан побил все рекорды на этом турнире! Ушанги Кокаури победил Лукаша Крпалека и пополнил копилку команды шестой золотой медалью", - говорится в публикации IJF в соцсети.
Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при 6 золотых и 3 бронзовые медали.
