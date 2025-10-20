IJF: Сборная Азербайджана побила все рекорды на Гран-при в Мексике

Азербайджанские дзюдоисты побили все рекорды на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).

Как сообщает Report, информацию распространила Международная федерация дзюдо (IJF).

"Азербайджан побил все рекорды на этом турнире! Ушанги Кокаури победил Лукаша Крпалека и пополнил копилку команды шестой золотой медалью", - говорится в публикации IJF в соцсети.

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при 6 золотых и 3 бронзовые медали.