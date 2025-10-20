İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası: Azərbaycan millisi Qran-pridə bütün rekordları qırıb

    Azərbaycan cüdoçuları Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-pridə bütün rekordları qırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (IJF) sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycan bu turnirdə bütün rekordları qırır! Kokauri Lukaş Krpalekə qalib gəldi və komandanın altıncı qızıl medalını qazandı", - deyə paylaşımda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları Qran-pridə 6 qızıl, 3 bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası qran-pri rekord Azərbaycan cüdo millisi
    IJF: Сборная Азербайджана побила все рекорды на Гран-при в Мексике
    IJF: Azerbaijan's national team breaks all records at Grand Prix in Mexico

