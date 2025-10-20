İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycanın cüdo millisi Meksikada 9 medal qazanıb, komanda hesabında birinci olub

    • 20 oktyabr, 2025
    • 08:45
    Azərbaycan cüdoçuları Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-prini 9 medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, onlardan altısı qızıl, üçü bürünc əyarlıdır.

    Balabəy Ağayev (60 kq), Ruslan Paşayev (66 kq), Hidayət Heydərov (73 kq), Vüsal Qələndərzadə (81 kq), Zelim Kotsoyev (81 kq) və Uşanqi Kokauri (+100 kq) qızıl mükafata sahib çıxıblar.

    Əhməd Yusifov (60 kq), Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medalla kifayətləniblər.

    Beləliklə, Azərbaycan komandası medal sıralamasında birinci yeri tutub.

    Азербайджанские дзюдоисты взяли золото в шести из семи весовых категорий на Гран-при в Мексике

