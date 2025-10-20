Azərbaycanın cüdo millisi Meksikada 9 medal qazanıb, komanda hesabında birinci olub
Fərdi
- 20 oktyabr, 2025
- 08:45
Azərbaycan cüdoçuları Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-prini 9 medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, onlardan altısı qızıl, üçü bürünc əyarlıdır.
Balabəy Ağayev (60 kq), Ruslan Paşayev (66 kq), Hidayət Heydərov (73 kq), Vüsal Qələndərzadə (81 kq), Zelim Kotsoyev (81 kq) və Uşanqi Kokauri (+100 kq) qızıl mükafata sahib çıxıblar.
Əhməd Yusifov (60 kq), Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medalla kifayətləniblər.
Beləliklə, Azərbaycan komandası medal sıralamasında birinci yeri tutub.
