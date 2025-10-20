Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Азербайджанские дзюдоисты взяли золото в шести из семи весовых категорий на Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    • 20 октября, 2025
    • 08:54
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в мексиканской Гвадалахаре девять медалей.

    Как сообщает Report, члены сборной взяли золотые награды в шести из семи весовых категорий.

    Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Вусал Галандарзаде (81 кг), Зелим Коцоев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали золотые медали, а Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые.

    Таким образом, азербайджанская команда заняла первое место на турнире в медальном зачете.

