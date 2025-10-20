Азербайджанские дзюдоисты взяли золото в шести из семи весовых категорий на Гран-при в Мексике
Индивидуальные
- 20 октября, 2025
- 08:54
Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в мексиканской Гвадалахаре девять медалей.
Как сообщает Report, члены сборной взяли золотые награды в шести из семи весовых категорий.
Балабей Агаев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Вусал Галандарзаде (81 кг), Зелим Коцоев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали золотые медали, а Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые.
Таким образом, азербайджанская команда заняла первое место на турнире в медальном зачете.
Азербайджанские дзюдоисты взяли золото в шести из семи весовых категорий на Гран-при в Мексике
