III Игры СНГ: В Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука

    • 05 октября, 2025
    • 14:00
    Сегодня в Ханкенди завершились соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в финале на городском стадионе Ханкенди женская сборная Азербайджана уступила белорусской команде в борьбе за бронзу.

    В соревновании среди мужских команд первое место заняла Россия, второе - Казахстан, третье - Узбекистан. Среди женских команд первое место заняла Россия, второе - Узбекистан, третье - Беларусь. В соревнованиях смешанных команд Беларусь заняла первое место, Казахстан - второе, а Россия - третье.

    В индивидуальных соревнованиях среди мужчин победу одержал спортсмен из Узбекистана, а представители России заняли второе и третье места. В индивидуальных соревнованиях среди женщин первое место занял Казахстан, а второе и третье места - лучницы из России.

    Исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли поздравил победителей и вручил им медали и подарки.

