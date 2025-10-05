İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Kamandan oxatma üzrə yarışın qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 13:48
    III MDB Oyunları: Kamandan oxatma üzrə yarışın qalibləri müəyyənləşib

    III MDB Oyunları çərçivəsində Xankəndidə keçirilən kamandan oxatma üzrə yarışın qalibləri müəyyənləşib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, sonuncu gündə bürünc medal uğrunda görüşdə Sümeyyə Bədəlli, Nilufər Ağaməmmədli və Fatimə Hüseynlidən ibarət komanda Belarusla qarşılaşıb.

    Bürünc medal uğrunda qarşılaşma rəqibin 6:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Oğlanların və qızların komanda yarışlarında ilk pilləni Rusiya təmsilçiləri tutub. Qarışıq komandaların, həmçinin qızların fərdi mübarizələrində isə Qazaxıstan bütün rəqiblərindən üstün olub. Oğlanların fərdi yarışlarında isə Özbəkistan birinci olub.

