    III Игры СНГ: Определился победитель первого дня соревнований по фехтованию

    Индивидуальные
    • 02 октября, 2025
    • 16:57
    Россия завоевала очередное золото на III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Ярослав Борисов занял первое место в соревнованиях по фехтованию на саблях.

    В финале он победил своего соотечественника Петра Тайченачева со счетом 15:8.

