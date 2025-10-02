III Игры СНГ: Определился победитель первого дня соревнований по фехтованию

Россия завоевала очередное золото на III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, Ярослав Борисов занял первое место в соревнованиях по фехтованию на саблях.

В финале он победил своего соотечественника Петра Тайченачева со счетом 15:8.