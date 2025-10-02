III MDB Oyunlarının qılıncoynatma yarışında ilk günün qalibi müəyyənləşib
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 16:09
Rusiya Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Yaroslav Borisov qılıncoynatmanın sablya növündə birinci olub.
O, finalda həmyerlisi Pyotr Tayçenaçevə qalib gəlib.
Həlledici görüş Borisovun 15:8 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
