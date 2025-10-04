III Игры СНГ: Мужская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медаль

Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях встретилась со сборной Беларуси в 1/4 финала командных соревнований на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, сборная в составе Аббаса Гусейнова, Нахида Мамедли, Расула Алиева и Тимура Хуснаддинова победила со счетом 45:40 и в полуфинале стала соперником сборной России.

Национальная команда, выйдя в полуфинал, обеспечила себе бронзовую медаль.

Ранее женская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медаль.