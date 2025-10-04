III Игры СНГ: Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль
Командные
- 04 октября, 2025
- 12:45
Женская сборная Азербайджана по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, наша сборная встретилась в полуфинале с командой Узбекистана.
Встреча завершилась победой соперника со счетом 45:37.
Таким образом, команда Азербайджана в составе Мирнурай Абасовой, Айнур Гулиевой, Назрин Мехтиевой и Хадиджи Гасанли завоевала бронзовую медаль.
