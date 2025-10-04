Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль

    Командные
    • 04 октября, 2025
    • 12:45
    Женская сборная Азербайджана по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, наша сборная встретилась в полуфинале с командой Узбекистана.

    Встреча завершилась победой соперника со счетом 45:37.

    Таким образом, команда Азербайджана в составе Мирнурай Абасовой, Айнур Гулиевой, Назрин Мехтиевой и Хадиджи Гасанли завоевала бронзовую медаль.

