    III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi bürünc medal qazanıb

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2025
    • 12:37
    III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın qızlardan ibarət şpaqa üzrə milli komandası III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistan kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 45:37 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Beləliklə, Mirnuray Abasova, Aynur Quliyeva, Nəzrin Mehdiyeva və Xədicə Həsənlidən ibarət Azərbaycan komandası bürünc medal qazanıb.

    qılıncoynatma III MDB Oyunları Bürünc medal Azərbaycan komandası
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль

