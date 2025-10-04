III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi bürünc medal qazanıb
04 oktyabr, 2025
- 12:37
Azərbaycanın qızlardan ibarət şpaqa üzrə milli komandası III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistan kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 45:37 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Beləliklə, Mirnuray Abasova, Aynur Quliyeva, Nəzrin Mehdiyeva və Xədicə Həsənlidən ibarət Azərbaycan komandası bürünc medal qazanıb.
