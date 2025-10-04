III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 13:32
Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi 3-cü MDB Oyunlarında komanda yarışının 1/4 finalında Belarus yığması ilə qarşılaşıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Abbas Hüseynov, Nahid Məmmədli, Rəsul Əliyev və Timur Husnaddinovdan ibarət yığma 45:40 hesabı ilə qalib gələrək yarımfinalda Rusiya komandasına rəqib olub.
Milli yarımfinala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edib.
Daha öncə şpaqa üzrə qızlardan ibarət komandamız bürünc medal qazanıb.
III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib
