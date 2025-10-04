İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib

    Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisi 3-cü MDB Oyunlarında komanda yarışının 1/4 finalında Belarus yığması ilə qarşılaşıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Abbas Hüseynov, Nahid Məmmədli, Rəsul Əliyev və Timur Husnaddinovdan ibarət yığma 45:40 hesabı ilə qalib gələrək yarımfinalda Rusiya komandasına rəqib olub.

    Milli yarımfinala yüksəlməklə bürünc medalı təmin edib.

    Daha öncə şpaqa üzrə qızlardan ibarət komandamız bürünc medal qazanıb.

    III Игры СНГ: Мужская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медаль

